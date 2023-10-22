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З палок, але небезпечні: у ЗСУ розповіли про нові безпілотники росіян, а у мережі висміяли ці "розробки"

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
Дата публікації
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Автор
Юрій Ігнат Новина оновлена 22 жовтня 2023, 13:28
Юрій Ігнат. Фото armyinform.com.ua

Такі БПЛА несуть кілька кілограмів вибухівки

Російські окупанти використовують для ударів по Україні нові види озброєння. Крім сумнозвісно відомих "Шахедів" росіянами також застосовуються безпілотники кустарного виробництва.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Збройних сил Україні Юрій Ігнат. За його словами, українськими військовими були виявлені уламки нових моделей безпілотників.

"Про БПЛА невстановленого типу. Є уламки, є рештки, видно з чого ворог їх складає. Фактично там куплені на AliExpress двигуни і таким чином противник буде їх застосовувати", — заявив він.

Водночас Ігнат наголосив, що це вже не вперше, коли фіксується використання окупантами безпілотників, виготовлених з простих матеріалів. "Як то кажуть, "з палок", ліплять цей літак і запускають його в сторону нашої держави", — зазначив він.

При цьому речник Повітряних сил заявив, що такі безпілотники все одно несуть значну небезпеку. "Цей БПЛА ударного типу, кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку", — підкреслив він.

Слід зазначити, що користувачі соцмереж одразу відреагували на "нові розробки" росіян мемами та жартами.

Інші ж дописувачі зауважили, що навіть такі безпілотники здатні завдати багато шкоди.

Нагадаємо, у Міністерства оборони США заявили, що Китай постачає рф зброю та товари подвійного призначення. У звіті Пентагону йдеться про безпілотники, стрілецьку зброю та військове спорядження.

Теги:
#РФ #Безпілотники #Юрій Ігнат