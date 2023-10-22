Из палок, но опасные: в ВСУ рассказали о новых беспилотниках россиян, а в сети высмеяли эти "разработки"

Такие БПЛА несут несколько килограммов взрывчатки

Российские оккупанты используют для ударов по Украине новые виды вооружения. Кроме печально известных "Шахедов" россиянами также применяются беспилотники кустарного производства.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, украинскими военными были обнаружены обломки новых моделей беспилотников.

"О БПЛА неустановленного типа. Есть обломки, есть остатки, видно из чего враг их собирает. Фактически там купленные на AliExpress двигатели и таким образом противник будет их применять", — заявил он.

В то же время Игнат подчеркнул, что это уже не в первый раз, когда фиксируется использование оккупантами беспилотников, изготовленных из простых материалов. "Как говорят, "из палок", лепят этот самолет и запускают его в сторону нашего государства", — отметил он.

При этом представитель Воздушных сил заявил, что такие беспилотники все равно несут значительную опасность. "Этот БПЛА ударного типа, несколько килограммов взрывчатки он несет, поэтому представляет опасность", — подчеркнул он.

Следует отметить, что пользователи соцсетей сразу отреагировали на "новые разработки" россиян мемами и шутками.

Другие же заметили, что даже такие беспилотники способны нанести много вреда.

Напомним, в Министерстве обороны США заявили, что Китай поставляет россии оружие и товары двойного назначения. В отчете Пентагона говорится о беспилотниках, стрелковом оружии и военном снаряжении.