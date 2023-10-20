Китай все-таки помогает путину оружием: громкое заявление Пентагона

Китайские официальные лица публично отрицают предоставление какой-либо летальной помощи рф

Китай поставляет россии оружие и товары двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, стрелковом оружии и военном снаряжении.

Об этом говорится в годовом отчете Министерства обороны США, посвященном действиям Китая. Отмечается, что Пекин, вероятно, принял сдержанный, гибкий и осторожный подход к предоставлению рф материальных ресурсов.

В Пентагоне считают, что такая помощь рф позволяет КНР поддерживать правдоподобное отрицание поставок и контролировать материалы трансфертов, создавать возможности для отказа от соглашений и максимизировать возможности по оказанию помощи.

Подчеркивается, что на сегодняшний день китайские официальные лица публично отрицают предоставление какой-либо летальной помощи россии. Однако, Пекин, вероятно, будет стремиться сбалансировать свое стратегическое партнерство с рф, избегая при этом репутационных или экономических потерь, которые могут возникнуть в результате его помощи.

По данным американских военных, данные российской таможни показали, что китайские компании, в том числе государственные предприятия, находящиеся в ведении Пекина, продавали в рф товары двойного назначения, а также стрелковое оружие, запасные части, навигационное оборудование и защитное снаряжение.

При этом в Пентагоне особо подчеркнули роль китайских беспилотников в войне рф против Украины. Отмечается, что обширный и нерегулируемый рынок коммерческих дронов Китая позволил российским военным регулярно приобретать небольшие дроны и беспилотные летательные аппараты двойного назначения. Так, в период с марта 2022 по 2023 год китайские фирмы экспортировали в россию дронов и их компонентов на сумму более 12 миллионов долларов.

Также отмечается, что дроны китайского происхождения использовались российскими военными для выполнения задач по нацеливанию, наблюдению и нанесению ударов в Украине. В то же время в Пентагоне напомнили, что в августе 2023 года Пекин объявил, что введет контроль над рынком дронов двойного назначения, а также продажей систем противодействия БПЛА гражданского назначения в ответ на заявления относительно использования китайских беспилотников в войне рф против Украины.

Напомним, ранее в СМИ была обнародована информация о том, что Китай продолжает оказывать огромную военную поддержку россии. Речь идет о нелетальной военной помощи, среди которой бронежилеты и каски, дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое.