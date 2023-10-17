Поставки на миллионы долларов: в россии официально признали получение дронов от Китая

В россии хотят развивать свою собственную программу

Китайские компании наращивают поставки беспилотников в россию, но практически прекратили поставки в Украину.

Как сообщает Newsweek, министр финансов россии антон силуанов заявил, что на сегодняшний день практически все дроны, которые применяются российской армией были закуплены у Китая.

"Сегодня почти все дроны китайского производства. За это мы также благодарны нашим партнерам. Но нам необходимо развивать собственную ресурсную базу, и необходимые деньги выделены", — сказал он.

Отмечается также, что это свидетельствует о росте сотрудничества между двумя странами и прямо противоречит обещанию Пекина не поставлять россии военной помощи.

При этом силуанов сообщил, что москва выделит более 60 миллиардов рублей (616 млн долларов) на развитие отечественной программы по производству дронов и нацелена на то, чтобы к 2025 году более 40% военных дронов были произведены в россии.

Стоит отметить, что в начале сентября в Китае ввели новые ограничения на поставки БПЛА, что заблокировало передачу комплектующих для некоторых украинских компаний, хотя за первое полугодие 2023 года они получили их лишь на 200 тысяч долларов. Для сравнения россия смогла за тот же период закупить у китайских компаний дронов на 14,5 миллиона долларов.

Пока неизвестно, как скажутся новые китайские ограничения на поставки БПЛА в россию, однако можно сказать, что поставки в Украину были перекрыты.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появилась информация о том, что Китай продолжает оказывать огромную военную поддержку россии. Речь идет о нелетальной военной помощи, среди которой бронежилеты и каски, дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое