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Китай таки допомагає путіну зброєю: гучна заява Пентагону

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Відкриті джерела Новина оновлена 20 жовтня 2023, 13:45

Китайські офіційні особи публічно заперечують надання будь-якої летальної допомоги рф

Китай постачає рф зброю та товари подвійного призначення. Йдеться про безпілотники, стрілецьку зброю та військове спорядження.

Про це говориться у річному звіті Міністерства оборони США, присвяченому діям Китаю. Зазначається, що Пекін, ймовірно, прийняв стриманий, гнучкий та обережний підхід до надання росії матеріальних ресурсів.

У Пентагоні вважають, що така допомога рф дозволяє КНР підтримувати правдоподібне заперечення поставок і контролювати матеріали трансфертів, створювати можливості для відмови від угод і максимізувати можливості надання допомоги.

Наголошується, що на сьогодні китайські офіційні особи публічно заперечують надання будь-якої летальної допомоги росії. Однак, Пекін, ймовірно, буде прагнути збалансувати своє стратегічне партнерство з рф, уникаючи при цьому репутаційних або економічних втрат, які можуть виникнути в результаті його допомоги.

За даними американських військових, дані російської митниці показали, що китайські компанії, у тому числі державні підприємства, які перебувають у віданні Пекіна, продавали в росію товари подвійного призначення, а також стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

При цьому в Пентагоні особливо наголосили на ролі китайських безпілотників у війні росії проти України. Наголошується, що великий і нерегульований ринок комерційних дронів Китаю дозволив російським військовим регулярно купувати невеликі дрони та безпілотні літальні апарати подвійного призначення. Так, у період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми експортували в росію дронів та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів.

Також наголошується, що дрони китайського походження використовувалися російськими військовими для виконання завдань з націлювання, спостереження та завдання ударів в Україні. У Пентагоні нагадали, що в серпні 2023 року Пекін оголосив, що введе контроль над ринком дронів подвійного призначення, а також продажем систем протидії БПЛА цивільного призначення у відповідь на заяви щодо використання китайських безпілотників у війні росії проти України.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що Китай продовжує надавати величезну військову підтримку росії. Йдеться про нелетальну військову допомогу, серед якої бронежилети та каски, дрони, тепловізійні оптичні приціли та інше.

Теги:
#Китай #Зброя #РФ #Безпілотники