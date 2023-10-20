Китай таки допомагає путіну зброєю: гучна заява Пентагону

Китайські офіційні особи публічно заперечують надання будь-якої летальної допомоги рф

Китай постачає рф зброю та товари подвійного призначення. Йдеться про безпілотники, стрілецьку зброю та військове спорядження.

Про це говориться у річному звіті Міністерства оборони США, присвяченому діям Китаю. Зазначається, що Пекін, ймовірно, прийняв стриманий, гнучкий та обережний підхід до надання росії матеріальних ресурсів.

У Пентагоні вважають, що така допомога рф дозволяє КНР підтримувати правдоподібне заперечення поставок і контролювати матеріали трансфертів, створювати можливості для відмови від угод і максимізувати можливості надання допомоги.

Наголошується, що на сьогодні китайські офіційні особи публічно заперечують надання будь-якої летальної допомоги росії. Однак, Пекін, ймовірно, буде прагнути збалансувати своє стратегічне партнерство з рф, уникаючи при цьому репутаційних або економічних втрат, які можуть виникнути в результаті його допомоги.

За даними американських військових, дані російської митниці показали, що китайські компанії, у тому числі державні підприємства, які перебувають у віданні Пекіна, продавали в росію товари подвійного призначення, а також стрілецьку зброю, запасні частини, навігаційне обладнання та захисне спорядження.

При цьому в Пентагоні особливо наголосили на ролі китайських безпілотників у війні росії проти України. Наголошується, що великий і нерегульований ринок комерційних дронів Китаю дозволив російським військовим регулярно купувати невеликі дрони та безпілотні літальні апарати подвійного призначення. Так, у період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми експортували в росію дронів та їх компонентів на суму понад 12 мільйонів доларів.

Також наголошується, що дрони китайського походження використовувалися російськими військовими для виконання завдань з націлювання, спостереження та завдання ударів в Україні. У Пентагоні нагадали, що в серпні 2023 року Пекін оголосив, що введе контроль над ринком дронів подвійного призначення, а також продажем систем протидії БПЛА цивільного призначення у відповідь на заяви щодо використання китайських безпілотників у війні росії проти України.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ було оприлюднено інформацію про те, що Китай продовжує надавати величезну військову підтримку росії. Йдеться про нелетальну військову допомогу, серед якої бронежилети та каски, дрони, тепловізійні оптичні приціли та інше.