Постачання на мільйони доларів: у росії офіційно визнали отримання дронів від Китаю

У росії хочуть розвивати свою власну програму

Китайські компанії нарощують постачання безпілотників до рф, але практично припинили постачання в Україну.

Як повідомляє Newsweek, міністр фінансів росії антон силуанов заявив, що на сьогоднішній день практично всі дрони, які застосовуються російською армією, були закуплені у Китаю.

"Сьогодні майже всі дрони китайського виробництва. За це ми також вдячні нашим партнерам. Але нам необхідно розвивати власну ресурсну базу і необхідні гроші виділені", — сказав він.

Зазначається також, що це свідчить про зростання співпраці між двома країнами і прямо суперечить обіцянкам Пекіна не постачати рф військову допомогу.

При цьому силуанов повідомив, що москва виділить понад 60 мільярдів рублів (616 млн доларів) на розвиток вітчизняної програми з виробництва дронів і націлена на те, щоб до 2025 року понад 40% військових дронів було вироблено в росії.

Варто зазначити, що на початку вересня в Китаї запровадили нові обмеження на постачання БПЛА, що заблокувало передачу комплектуючих для деяких українських компаній, хоча за перше півріччя 2023 року вони отримали лише на 200 тисяч доларів. Для порівняння, росія змогла за той же період закупити у китайських компаній дронів на 14,5 мільйона доларів.

Поки невідомо, як позначаться нові китайські обмеження на постачання БПЛА до росії, проте можна сказати, що постачання в Україну було перекрито.

Як повідомлялося раніше, напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про те, що Китай продовжує надавати величезну військову підтримку росії. Йдеться про нелетальну військову допомогу, серед якої бронежилети та каски, дрони, тепловізійні оптичні приціли та інше.