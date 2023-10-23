Бої посилюються, російських солдат стає все більше: що відбувається під Авдіївкою (карта)

ЗСУ теж мають успіхи на цьому напрямку

Серйозні втрати поблизу Авдіївки не зупиняють російську армію від спроб наступати на цьому відрізку фронта. Ба більше, ворог намагається перекинути додаткові підрозділи на цей напрямок попри наявні проблеми зі штурмом позицій та нещодавні провали.

Детальніше про це йдеться у свіжому ранковому зведенні Інституту вивчення війни (ISW). Як стверджують фахівці, за минулу добу особливих змін ситуація під Авдіївкою не зазнала, однак бої продовжуються.

Аналітики пишуть, що окремі російські "воєнкори" начебто повідомляли про контратаку українських військових поблизу Пісків, завдяки якій російські війська довелося витіснити з позицій. Також бойові зіткнення фіксувалися поблизу Опитного.

Тим не менш, геолокаційні кадри від 21 жовтня демонструють, що у ворожого війська є незначні успіхи поблизу Первомайського — росіянам вдалося просунутися на південний схід.

Карта боїв під Авдіївкою 23.10.2023

При цьому всьому росіяни продовжують посилювати свої підрозділи на Авдіївському напрямку. Зокрема, ISW посилається на заяву речника Таврійського угрупування військ Олександра Шпутуна. На думку полковника, наразі ворог перекидає на цю ділянку фронта додатковий особовий склад з території рф, аби компенсувати наявні втрати. Зокрема, мова йдеться про представників 57-го мотострілецького полку 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу Західного військового округу.

Авдіївка лишається однією із найгарячіших точок фронту

За даними Генштабу ЗСУ, за останню добу ситуація під Авдіївкою особливо не змінилася — ворог намагається оточити місто, однак українські військові тримають оборону. Противник намагався наступати під Кераміком, Степовим, Тоненьким, Опитним, Невельським та самою Авдіївкою. ЗСУ вдало відбили понад 20 ворожих атак.

Раніше "Телеграф" писав, що, на думку очільника Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, росіяни бояться доповідати керівництву про свої невдачі, тож продовжують штурмувати Авдіївський напрямок. При цьому всьому у них не надто багато шансів на успіх, адже місто було добре укріплене, починаючи з 2014 року.

Водночас політолог та доброволець ЗСУ Кирило Сазонов переконаний, що збільшенням тиску на Авдіївку кремль намагається поставити Україну перед необхідністю знову сісти за стіл переговорів.