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Вандали розорили місце пам’яті хлопчика, вбитого російським снарядом (фото)

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
На місці загибелі хлопчика висадили квіти та райську яблуню Новина оновлена 23 жовтня 2023, 11:05
На місці загибелі хлопчика висадили квіти та райську яблуню. Фото Telegram

Вандалів поки не знайшли

У Зеленодольську невідомі вирвали квіти, висаджені на згадку про загиблу під час обстрілу дитини — Дениса Котелевича. Інцидент стався 22 жовтня.

Про це повідомляється на сайті Зеленодольської МТГ. Хлопчик загинув 3 вересня 2022 року.

Того дня родина гуляла у сквері. Росіяни почали обстрілювати місто, і один снаряд вдарив поряд із Котелевичами. Денис загинув, а його брат-близнюк Руслан отримав поранення.

Загиблий хлопчик

Місто та сім’я загиблої дитини висадили на місці трагедії яблуню та квіти. У неділю невідомий вирвав частину рослин.

"Не треба зовнішніх ворогів, коли поруч живуть такі нелюди. Хочеться вірити, що той, хто опоганив клумбу, не знав заради кого вона була висаджена, але…", — йдеться в повідомленні.

Невідомі вирвали половину квітів
Райська яблуня на місті загибелі дитини

Нагадаємо, як повідомляв проєкт "Меморіал.ua", Денис загинув від російського касетного снаряда, у нього влучило два уламки — у стегно та поперек. Медики не змогли врятувати життя дитини. За словами місцевих жителів, за хлопчиком плакало все місто. Його загибель стала непоправною втратою для мами, тата, та брата Руслана, з яким вони були дуже близькі, весь час проводячи разом.

Раніше "Телеграф" розповідав, що кілька днів тому 18-річний хлопець у центрі Одеси схопив прапор України, який був встановлений на фасаді будинку, почав його смикати та тягнути, доки не розірвав. Тепер йому загрожує серйозне покарання.

Теги:
#Дитина #Дніпропетровська область #Загибель #Вандали