Вандалы разорили место памяти мальчика, убитого российским снарядом (фото)

Вандалов пока не нашли

В Зеленодольске неизвестные вырвали цветы, высаженные в память погибшего во время обстрела ребенка — Дениса Котелевича. Инцидент произошел 22 октября.

Об этом сообщается на сайте Зеленодольской МТГ. Мальчик погиб 3 сентября 2022 года.

В тот день семья гуляла в сквере. Россияне начали обстреливать город, и один снаряд ударил рядом с Котелевичами. Денис погиб, а его брат-близнец Руслан получил ранения.

Погибший мальчик

Город и семья погибшего ребенка высадили на месте трагедии яблоню и цветы. В воскресенье неизвестный вырвал часть растений.

Райская яблоня на месте гибели ребенка

Неизвестные вырвали половину цветов

"Не надо внешних врагов, когда рядом живут такие нелюди. Хочется верить, что тот, кто осквернил клумбу не знал ради кого она была высажена, но…", — сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал проект "Меморіал.ua", Денис погиб от российского кассетного снаряда, в него попало два осколка — в бедро и поясницу. Медики не смогли спасти жизнь ребенка. По словам местных жителей, по мальчику плакал весь город. Его гибель стала невосполнимой потерей для мамы, папы, и брата Руслана, с которым они были очень близки, все время проводя вместе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что несколько дней назад 18-летний парень в центре Одессы схватил флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал. Теперь ему грозит серьезное наказание.