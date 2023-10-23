Вандалы разорили место памяти мальчика, убитого российским снарядом (фото)
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В Зеленодольске неизвестные вырвали цветы, высаженные в память погибшего во время обстрела ребенка — Дениса Котелевича. Инцидент произошел 22 октября.
Об этом сообщается на сайте Зеленодольской МТГ. Мальчик погиб 3 сентября 2022 года.
В тот день семья гуляла в сквере. Россияне начали обстреливать город, и один снаряд ударил рядом с Котелевичами. Денис погиб, а его брат-близнец Руслан получил ранения.
Город и семья погибшего ребенка высадили на месте трагедии яблоню и цветы. В воскресенье неизвестный вырвал часть растений.
"Не надо внешних врагов, когда рядом живут такие нелюди. Хочется верить, что тот, кто осквернил клумбу не знал ради кого она была высажена, но…", — сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал проект "Меморіал.ua", Денис погиб от российского кассетного снаряда, в него попало два осколка — в бедро и поясницу. Медики не смогли спасти жизнь ребенка. По словам местных жителей, по мальчику плакал весь город. Его гибель стала невосполнимой потерей для мамы, папы, и брата Руслана, с которым они были очень близки, все время проводя вместе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что несколько дней назад 18-летний парень в центре Одессы схватил флаг Украины, который был установлен на фасаде дома, начал его дергать и тянуть, пока не разорвал. Теперь ему грозит серьезное наказание.