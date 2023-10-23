Врятував двох побратимів, а сам загинув: на Київщині у день народження поховали хороброго воїна

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну чоловік взяв до рук зброю

Щодня, захищаючи Україну від російських окупантів, свої життя віддають наші воїни. На фронті загинув мешканець Обухова Олег Спасиба, він кілька днів не дожив свого 34-річчя.

Про загибель героя повідомляється на Facebook-сторінці Обухівської міської ради. Його проводили в останню путь у день його народження – 22 жовтня. У воїна залишився маленький син, дружина, мама та брат.

Олег Спасиба

Олег Спасиба з серпня 2019 року служив у Державній кримінально-виконавчій службі України у "Київському слідчому ізоляторі". Під час служби був нагороджений нагородами за сумлінне та якісне виконання своїх службових обов’язків, а також за мужність та самовідданість.

Провести героя в останню путь зібралося багато людей

З першого дня повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег узяв у руки зброю та пішов захищати Батьківщину. 16 липня 2022 року він добровольцем вступив до лав ЗСУ. Під час служби отримав посаду командира відділення легендарних "Вовків Да Вінчі" 67 ОМБр 27 стрілецького батальйону 3-ї роти.

"17 жовтня під час виконання бойового завдання він загинув як справжній герой, врятував життя двох побратимів у районі населеного пункту Ямпіль Донецької області. Він пішов із життя, але в серцях рідних, друзів та знайомих Олег залишиться мужнім, хоробрим, відважним патріотом своєї країни", — йдеться в некролозі.

Як повідомляв "Телеграф", на фронті загинув захисник з Івано-Франківської області Ігор Шевчук. Він пішов добровольцем на війну ще у 2014 році, боротьба з окупантами стала для чоловіка сенсом життя.