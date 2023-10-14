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Як Шварц та Сталлоне: українців зворушило фото зустрічі поранених військових, які вважали один одного загиблими

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Обидва воїни отримали серйозні поранення Новина оновлена 14 жовтня 2023, 17:09
Обидва воїни отримали серйозні поранення. Фото t.me/ButusovPlus

У мережі побажали воїнам якнайшвидшого одужання

У мережі показали фото зустрічі двох військових, які вважали один одного загиблим. Бійці зустрілися за не дуже приємних обставин — під час евакуації, бо обидва зазнали поранень.

Фото воїнів опублікував журналіст та воїн ЗСУ Юрій Бутусов. У мережі українці також відреагували на зворушливе фото.

Двоє військових отримали серйозні поранення під час бою з окупантами. І кожен із них був упевнений, що травми іншого виявилися несумісними із життям. Але вони зненацька зустрілися під час евакуації.

"На їхній неймовірний подив і радість, вони бачать один одного живими", — зазначив медик добровольчого батальйону "Госпітальєри", який проводив евакуацію.

На фото чоловіки лежать під крапельницями вкриті ковдрами та тримають один одного за руки. У мережі додали, що обидва воїни плакали. Українців це фото пробрало до мурашок та викликало зворушливі емоції. Їм побажали якнайшвидшого одужання та міцного здоров’я.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 3-я штурмова бригада показала, як билася на Бахмутському напрямку. Воїни знищили кілька сотень окупантів і десяток полонили.

Теги:
#Військові #Зустріч #Поранення #Юрій Бутусов