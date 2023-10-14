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Как Шварц и Сталлоне: украинцев растрогало фото встречи раненых военных, которые считали друг друга погибшими

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Оба воина получили серьезные ранения Новость обновлена 14 октября 2023, 17:09
Оба воина получили серьезные ранения. Фото t.me/ButusovPlus

В сети пожелали воинам скорейшего выздоровления

В сети показали фото встречи двух военных, которые считали друг друга погибшим. Бойцы встретились при не очень приятных обстоятельствах — во время эвакуации, так как оба получили ранения.

Фото воинов опубликовал журналист и воин ВСУ Юрий Бутусов. В сети украинцы также отреагировали на трогательное фото.

Два военных получили серьезные ранения во время боя с оккупантами. И каждый из них был уверен, что травмы другого оказались несовместимые с жизнью. Но они неожиданно встретились во время эвакуации.

"К их невероятному удивлению и радости, они видят друг друга живыми", — отметил медик добровольческого батальона "Госпитальеры", которы проводил эвакуацию.

На фото мужчины лежат под капельницами укрытые одеялами и держат друг друга за руки. В сети добавили, что оба воина плакали. Украинцев это фото пробрало до мурашек и вызвало трогательные эмоции. Им пожелали скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, 3-я штурмовая бригада показала, как сражалась на Бахмутском направлении. Воины уничтожили несколько сотен оккупантов и десяток взяли в плен.

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#Военные #Встреча #Ранение #Юрий Бутусов