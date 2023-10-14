Укр

"Это - наша посадка": штурмовики показали видео боев на Бахмутском направлении

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Воины продолжают освобождать Украину метр за метром Новость обновлена 14 октября 2023, 15:31
Воины продолжают освобождать Украину метр за метром. Фото https://t.me/ab3army

Все видео в фильме были сняты от первого лица

Третья штурмовая бригада показала вторую часть документального фильма "Наступление". Воины рассказали и показали, в каких условиях несколько месяцев вели наступательную операцию в направлении Бахмута.

Видео опубликовано на YouTube-канале бригады. Все кадры, показанные в нем, были сняты на GoPro-камеры штурмовиков и БПЛА.

Как сказано в описании к фильму, перед бойцами подразделения поставили задачу взять враждебные позиции на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс. Штурмовикам пришлось отбивать позиции у врага на участке протяженностью 7,1 км.

Участие в операции принимали бойцы 1-го и 2-го штурмовых батальонов и 1-го мехбата. Со стороны врага – 57 мотострелковая бригада рф и заключенные с бригады "шторм z", которые в результате наступления 3 ОШБр понесли большие потери.

"Это – наша посадка! Наша земля!", – говорят бойцы во время продвижения вперед.

На кадрах видны блиндажи и норы противника, которые штурмовики зачищали после завоевания, стрелковые и ближние бои, эвакуация побратимов, взятие пленных и бегство с позиций остатков оккупантов.

В результате успешных штурмов на Бахмутском направлении были убиты 254 российских солдата, 444 получили ранения, а 12 удалось взять в плен. Кроме того, воины уничтожили 51 единицу автомобильной и бронированной техники и другое вооружение оккупантов. Штурмовикам 3-й ОШБр удалось закрепиться на берегу канала Северский Донец-Донбасс.

Взятие плацдарма открыло путь для освобождения села Андреевка. Бойцы 3-й ОШБр 15 сентября 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне усиленно пытаются штурмовать Авдеевку. Такого количества вражеских атак на этом направлении не было с начала вторжения.

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#Донецкая область #Штурм #Андреевка #Бахмут