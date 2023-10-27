"Ганьба владі!": у кризовий центр "Місто Добра" без попередження нагрянула перевірка

Користувачі мережі обурені поведінкою влади

Влада Чернівецької області без особливих причин та без попередження нагрянула з перевіркою в кризовий центр для жінок і дітей "Місто добра". Нібито перевіряли умови утримання дітей, які були евакуйовані з Одеської та Миколаївської областей через повномасштабне вторгнення.

Про несанкціоновану перевірку повідомила засновниця центру Марта Левченка. Подробиці вона оприлюднила у Facebook.

За її словами, перевірка у "Місті добра" відбулася 26 жовтня. Марта Левченко стверджує, що не отримувала жодних повідомлень про майбутню перевірку центру.

"Для нас це було новиною: жодного листа електронною поштою, "Укрпоштою" чи телефонного дзвінка ніхто не отримав із "Міста добра"", - зазначила засновниця центру.

За її словами, влада області про перевірку повідомила не її, а керівництво дитячих будинків Одеської та Миколаївської областей, діти яких зараз перебувають у кризовому центрі у Чернівцях через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

"Хоча, коли приїжджають високі гості – віце-прем’єри, наш уряд веде до того, щоб показати якісну роботу з евакуйованими дітьми у "Місто Добра"", – каже Левченко.

Засновниця центру Марта Левченка пов’язує перевірки без попередження з розголосом ситуації в школі-інтернаті "Магаль", де відкрито кримінальне провадження через неналежний утримання дітей.

"Це можливо після виявлення грубих порушень, доставки дітей до відділень реанімації та інтенсивної терапії з Магальської дитячої установи і через це розголос. Я не хочу в це вірити. Це, мабуть, єдине пояснення, чому центр, як власник території та будівель, не було попереджено про цю перевірку", — заявила Марта Левченко.

При цьому у Черновецькій ОДА стверджують, що перевіряли не лише "Місто добра". Нібито влада перевірила 20 будинків-інтернатів у регіоні, які утримують і доглядають дітей незалежно від форм власності. Це робиться за завданням прокуратури. Три дитячі будинки з Одеської та Миколаївської областей, які були евакуйовані до "Міста добра" через повномасштабне вторгнення, є останніми у графіку перевірок. Про це у коментарі "Суспільне" заявила заступник керівника робочої групи з перевірки установ Амалія Буза. За словами чиновниці, робоча група не виявила жодних суттєвих порушень.

Варто зазначити, що у "Місті Добра" проживають не лише діти з евакуйованих дитячих будинків, а й мами з дітьми та діти, які втратили батьків через війну. Їх не розміщували в окремих будинках.

Марта Левченко заявила, що їй поки що не повідомили про список зауважень, якщо такі є. При цьому під час огляду приміщень було рекомендовано знести підпірну стінку, щоб розширити їдальню на стіл.

З початку повномасштабного вторгнення у центрі завершено будівництво чотирьох корпусів. З дітьми працюють 24 вихователі, щоб забезпечити їхнє дозвілля. Вони також надають медичні послуги. Робота центру фінансується благодійниками.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на ситуацію, що склалася. Люди почали висловлювати обурення поведінкою влади. Так, під постом Марти у Facebook з’явилися коментарі: "Без належних документів ви маєте право не пускати навіть високопосадовців…..", "хочуть на вас заробляти гроші, як завжди в нашій країні…", "Совдепівський стиль керівництва. Замість допомоги просто тупі перевірки та вишукування: а до чого б пристати. Ганьба владі!"

Раніше "Телеграф" писав, що до в.о. мера Чернігова Олександру Ломаку прийшли із новими обшуками. За словами чиновника, чергові перевірки можуть бути пов’язані з його нещодавньою заявою про те, що військова адміністрація та її керівник Дмитро Брижинський хочуть уникнути відповідальності за трагедію у Драмтеатрі Чернігова.