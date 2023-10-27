"Позор властям!": в кризисный центр "Місто Добра" без предупреждения нагрянула проверка

Пользователи сети возмущены поведением властей

Власти Черновецкой области без особых причин и без предупреждения нагрянули с проверкой в кризисный центр для женщин и детей "Місто добра". Якобы проверяли условия содержания детей, которые были эвакуированы из Одесской и Николаевской областей из-за полномасштабного вторжения.

О несанкционированной проверке сообщила основательница центра Марта Левченко. Подробности она обнародовала в Facebook.

По ее словам, проверка в "Місті добра" состоялась 26 октября. Марта Левченко утверждает, что не получала никаких уведомлений о грядущей проверке центра.

"Для нас это было новостью: ни одного письма по электронной почте, "Укрпочте" или телефонного звонка никто не получил из "Міста добра", — отметила основательница центра.

По ее словам, власти области о проверке уведомили не ее, а руководство детских домов Одесской и Николаевской областей, дети которых сейчас находятся в кризисном центре в Черновцах из-за полномасштабного вторжения россии в Украину.

"Хотя, когда приезжают высокие гости – вице-премьеры, наше правительство ведет к тому, чтобы показать качественную работу с эвакуированными детьми в "Місто Добра", – говорит Левченко.

Основательница центра Марта Левченко связывает проверки без предупреждения с оглаской ситуации в школе-интернате "Магаль", где открыто уголовное производство из-за ненадлежащего содержания детей.

"Это возможно после выявления грубых нарушений, доставки детей в отделения реанимации и интенсивной терапии из Магальского детского учреждения и из-за этой огласки. Я не хочу в это верить. Это, пожалуй, единственное объяснение, почему центр, как собственник территории и зданий, не был предупрежден об этой проверке", — заявила Марта Левченко.

При этом в Черновецкой ОГА утверждают, что проверяли не только "Місто добра". Якобы власти проверили 20 домов-интернатов в регионе, которые содержат и ухаживают за детьми независимо от форм собственности. Это делается по заданию прокуратуры. Три детских дома из Одесской и Николаевской областей, которые были эвакуированы в "Город добра" из-за полномасштабного вторжения, являются последними в графике проверок. Об этом в комментарии "Суспільне" заявила заместитель руководителя рабочей группы по проверке учреждений Амалия Буза. По словам чиновницы, рабочая группа не обнаружила каких-либо существенных нарушений.

Стоит отметить, что в "Місті Добра" проживают не только дети из эвакуированных детских домов, но и мамы с детьми и дети, потерявшие родителей из-за войны. Их не размещали в отдельных зданиях.

Марта Левченко заявила, что ей пока не сообщили о списке замечаний, если таковые имеются. При этом в ходе осмотра помещений было рекомендовано снести подпорную стенку, чтобы расширить столовую на один стол.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в центре завершено строительство четырех корпусов. С детьми работают 24 воспитателя, чтобы обеспечить их досуг. Они также предоставляют медицинские услуги. Работа центра финансируется благотворителями.

Пользователи сети бурно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Люди стали выражать возмущение поведением властей. Так, под постом Марты в Facebook появились комментарии: "Без надлежащих документов вы имеете право не пускать даже высокопоставленных чиновников…..", "хотят на вас зарабатывать деньги, как всегда в нашей стране…", "Совдеповский стиль руководства. Вместо помощи просто тупые проверки и выискивания: а к чему бы пристать. Позор властям!"

Ранее "Телеграф" писал, что к и.о. мэра Чернигова Александру Ломако пришли с новыми обысками. По словам чиновника, очередные проверки могут быть связаны с его недавним заявлением о том, что военная администрация и её руководитель Дмитрий Брижинский хотят избежать ответственности за трагедию в Драмтеатре Чернигова.