Українські прикордонники взяли в полон москвича: скільки йому платили за вбивство українців (фото)
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Тепер громадянин рф поповнить обмінний фонд
На Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" взяли в полон контрактника армії рф. Він єдиний, хто вижив зі свого військового підрозділу.
За попередньою інформацією, сам окупант родом із москви. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Полонений розповів українським бійцям, що сам вирішив піти воювати проти України, для того, аби заробити гроші. За його словами, кремль щомісяця виплачує російським військовим зарплату в розмірі 200 тис. рублів за те, що ті вбивають українців.
Також москвич підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів "шторм" та "чорна мамба".
У Держприкордонслужбі зазначили, що полонений залишився єдиним живим військовим зі свого підрозділу. Тепер він поповнить обмінний фонд.
Нагадаємо, що нещодавно воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, які виконують завдання на околицях Бахмуту, взяли в полон командира одного з добровольчих батальйонів армії рф. Взятий у полон ворожий майор виявився командиром добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.
Раніше "Телеграф" писав, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Унаслідок цього постраждали 8 рятувальників.