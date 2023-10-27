Українські прикордонники взяли в полон москвича: скільки йому платили за вбивство українців (фото)

Тепер громадянин рф поповнить обмінний фонд

На Сватівському напрямку під час зачистки ворожих позицій прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" взяли в полон контрактника армії рф. Він єдиний, хто вижив зі свого військового підрозділу.

За попередньою інформацією, сам окупант родом із москви. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Полонений розповів українським бійцям, що сам вирішив піти воювати проти України, для того, аби заробити гроші. За його словами, кремль щомісяця виплачує російським військовим зарплату в розмірі 200 тис. рублів за те, що ті вбивають українців.

Також москвич підтвердив, що разом з регулярними військами в штурмових діях зазвичай використовують в’язнів з підрозділів "шторм" та "чорна мамба".

У Держприкордонслужбі зазначили, що полонений залишився єдиним живим військовим зі свого підрозділу. Тепер він поповнить обмінний фонд.

Фото окупанта. Джерело: ДПСУ

Нагадаємо, що нещодавно воїни Третьої окремої штурмової бригади Збройних сил України, які виконують завдання на околицях Бахмуту, взяли в полон командира одного з добровольчих батальйонів армії рф. Взятий у полон ворожий майор виявився командиром добровольчого батальйону "Алга" 72 омсбр рф.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни завдали ракетного удару по будівлі пожежної частини міста Ізюм Харківської області. Унаслідок цього постраждали 8 рятувальників.