Питання нацбезпеки: у скандалі з військовою на київському форумі сплив російський слід

Можливо, діяльністю клубу зацікавляться правоохоронці.

Днями українців сколихнув скандал на форумі Клубу молодих підприємців (Young Business Club), де керівницю Патронатної служби "Ангели Азова" Олену Толкачову "виставили за двері". Як виявилося, організатор форуму може мати зв’язки з росіянином, який є фанатом путіна і прихильником вторгнення в Україну.

Як поінформував експерт з комунікацій Володимир Кадигроб у своєму Facebook, йдеться про Сергія Арчакова, який допомагає творцю Клубу Андрію Остапчуку розвивати філію в Лондоні.

Кадигроб зазначив, що сам Остапчук у листопаді 2021 року потрапив до рейтингу українського Forbes "30 до 30", але до цього його ім’я звучало лише в рекламних статтях у низці українських ЗМІ. В одній із таких за 2019 рік він сам зізнався, що має зв’язки з Арчаковим.

"Нам пощастило, що ми знайшли людей із загальними цінностями, як Сергій Арчаков, керівний партнер клубу, який створював Moscow Capital Club", — йдеться у матеріалі.

При цьому про росіянина там однозначно було зазначено, що той є колишнім кадровим офіцером, який закінчив вищі навчальні заклади у росії та Великій Британії.

Кадигроб також звернув увагу на те, що Арчаков був спонсором передвиборчої кампанії Ксенії Собчак та федерації Шахового спорту. До речі, на їхні заходи він привозив спікера російського диктатора дмитра пєскова.

Що стосується клубу Moscow Capital Club, то там спікерами значилися помічник російського диктатора і "один з архітекторів геноциду в Україні" володимир мединський, представник російського МЗС марія захарова, а також міністр економіки рф максим орешкін.

При цьому Арчаков має активні акаунти в соцмережах, де він хвалиться розкішним життям у Лондоні, лає капіталізм і Захід, підтримує путіна і критикує українців, поширює пропаганду, а також організовує в Лондоні ходу "безсмертного полку".

"Є підозра, що створення мережі з 1400 осіб разом із "лондонським офіцером" має представляти певний суспільний інтерес під час повномасштабної війни. Ця історія виходить за рамки "моральності" чи "справедливості" і є питанням нацбезпеки. І можливо санкційних історій (дезінформація та пропаганда)", — додав Кадигроб.

Довідка: Young Business Club позиціонує себе як "екосистему, в якій неможливо не рости", "закритий клуб молодих підприємців, які прагнуть розвитку та досягнення амбітних цілей". Наголошується, що його членами можуть стати лише власники бізнесу, які проходять ретельний добір.

Як повідомлялося раніше, скандал у Києві стався 26 жовтня, коли Толкачову попросили "сховатися десь у кутку", оскільки підприємців "лякає військова форма". Після того як скандал набув розголосу, Остапчук вибачився за ситуацію, але лише сильніше розлютив українців.