Саміт Формули миру на Мальті: у Зеленського детально розповіли, що обговорювали на зустрічі

На зустрічі були присутні делегації 66 країн

У суботу, 28 жовтня, на Мальті відбулася третя зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики, на якій було обговорено запропоновану українським президентом Володимиром Зеленським формулу миру.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, всього на форумі були присутні представники 66 країн світу, зокрема з Азії, Африки та Латинської Америки. Україну там представляв голова ОПУ Андрій Єрмак.

Єрмак повідомив, що попередні консультації дозволили сформувати загальне бачення попередніх умов, за яких можна досягти миру та безпеки у післявоєнному світоустрої, а також напрацювати конкретні плани реалізації окремих пунктів Формули миру.

"Та архітектура, яку ми з вами створюємо, може стати рішенням не тільки для України. Це буде універсальна структура, яку можна і потрібно буде застосовувати будь-де, де виникне потреба у захисті миру та справедливості", — повідомив Єрмак.

Цьогорічна зустріч на Мальті дозволила сфокусувати увагу на п’яти основних темах.

"Ядерна та радіаційна безпека"

Міжнародна робоча група разом із міністром енергетики Германом Галущенком презентували плани з ядерної безпеки, які мають призвести до виведення російських військ та інших російських громадян із ЗАЕС та передачі контролю Україні. Крім того, згідно з планами, МАГАТЕ має отримати більше повноважень щодо контролю за дотриманням правил експлуатації ядерних установок, визначення технічних умов щодо повернення ЗАЕС та вивчення механізмів відповідальності за невиконання міжнародних правил ядерної безпеки.

"Енергетична безпека"

Також було розглянуто план з розробки моделі енергетичної стабільності, яка спрямована на запобігання порушенням енергетичної безпеки та використанню енергії як зовнішнього важеля впливу.

"Продовольча безпека"

Міністр економіки Юлія Свириденко разом із представниками робочої групи представила план щодо встановлення міжнародних гарантій безпеки для безперебійного постачання продуктів харчування, що включає посилення захисту портової та логістичної інфраструктури, розмінування морських шляхів, підтримку страхування суден та вантажів.

"Звільнення всіх полонених та депортованих осіб"

Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубинець представив план щодо повернення депортованих росіянами українських дітей та дорослих, а також захоплених у полон військовослужбовців та цивільних. Він включає створення моніторингової групи, та визначення механізму збору інформації про українців, яких росіяни утримують у полоні, а також отримання доступу до місць їх перебування. Також у плані є пункти про посилення покарання росії за порушення міжнародного гуманітарного права та посилення тиску на москву з метою забезпечення доступу МКЧХ та ООН до полонених українців.

"Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку"

Заступник міністр закордонних справ Микола Точицький та нардеп Галина Михайлюк представили план щодо відновлення територіальної цілісності України та світового порядку. Його метою є вдосконалення наявних механізмів реалізації базового принципу поваги до територіальної цілісності та суверенітету, закріпленого у Статуті ООН.

Для досягнення цих цілей запропоновано сконцентрувати зусилля на:

реформу Ради Безпеки ООН та обмеження права вето;

посилення ролі Міжнародного суду шляхом визнання обов’язкової юрисдикції суду у всіх суперечках щодо порушень Статуту ООН та забезпечення негайного виконання його рішень;

створення системи раннього попередження про дії, що порушують суверенітет та територіальну цілісність держав.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в ЄС розробляють механізм передачі Україні конфіскованих російських активів.