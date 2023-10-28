На Мальті почалися переговори щодо мирного плану Зеленського: з’явилися важливі подробиці

Формула миру глави України включає 10 пунктів

На Мальті розпочалася зустріч зовнішньополітичних радників та радників із національної безпеки з приводу української Формули миру президента Володимира Зеленського. Участь у ній беруть понад 65 країн, зокрема країни так званого Глобального Півдня.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що дипломатичні зусилля України дають результати: міжнародна підтримка української Формули миру зростає.

"Більшість країн Глобального Півдня, залучених до зустрічі, є підтвердженням цьому. Це справді демонстрація того, що світ зацікавлений у справедливості та перемозі України. Російські фейки про втрату інтересу до України не виправдалися. Над реалізацією Формули миру, запропонованої президентом Зеленським, з кожним місяцем працює дедалі більше країн світу з усіх континентів", — пише він.

Єрмак додав, що були представлені та обговорені конкретні плани реалізації п’яти пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Ці плани розробляли робочі групи. До них увійшли представники посольств різних країн, а також експерти.

"Рухаємося до Глобального саміту миру лідерів держав. Працюємо над спільним баченням нашої Формули з країнами світу. Тріумф міжнародного права – це справедливий світ, у якому агресор зазнає поразки", — резюмував голова ВП.

Варто зазначити, що зустріч з української "формули миру" на Мальті — вже третя, попередні пройшли у Копенгагені та Джидді. За її підсумками очікується схвалення планів здійснення пунктів "формули миру" Володимира Зеленського. Вона складається з 10 пунктів, передбачає повне виведення російських військ з України та охоплює інші теми, такі як повернення депортованих та військовополонених, а також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Китай відмовився брати участь у зустрічі радників із національної безпеки з приводу України на Мальті 28 та 29 жовтня. У списку учасників — країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. Бразилія та Чилі вирішили брати участь онлайн.