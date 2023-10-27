Розчарування для Зеленського: напередодні важливого саміту Китай ставить підніжку Україні

Головна мета цієї зустрічі для України – заручитися максимально широкою міжнародною підтримкою мирного плану

Китай не братиме участі у зустрічі радників із національної безпеки щодо України, який пройде на Мальті 28 та 29 жовтня. У ході цієї зустрічі обговорюватимуть українську Формулу миру.

У списку учасників будуть країни "Великої сімки", Катар, Південна Африка, Індія та Туреччина. При цьому Бразилія та Чилі візьмуть участь онлайн. Про це пише Bloomberg, посилаючись на слова людей, знайомих із ситуацією.

"Відсутність Пекіна стане розчаруванням для президента України Володимира Зеленського, який намагається заручитися міжнародною підтримкою свого проекту міцного та справедливого світу", — йдеться у матеріалі.

Залучення Китаю до цього саміту є критично важливим, оскільки Пекін має певний вплив на російського диктатора володимира путіна.

Що потрібно знати про саміт

Зустріч за українською "формулою миру" на Мальті відбудеться 28-29 жовтня. На саміті можуть брати участь понад 50 держав. За підсумками очікується схвалення планів здійснення пунктів "формули". Дві попередні подібні зустрічі пройшли у Копенгагені та Джідді.

Формула Зеленського з 10 пунктів закликає до повного виведення російських військ з України та охоплює інші теми, такі як повернення депортованих та військовополонених, а також забезпечення продовольчої та ядерної безпеки.

В Офісі президента зазначають, що головна мета цієї зустрічі для України – заручитися "максимально широкою міжнародною підтримкою" мирного плану Зеленського.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО Олексій Данілов в одному з інтерв’ю сказав про важливу умову для припинення вогню за посередництва Пекіна.