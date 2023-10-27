Разочарование для Зеленского: в преддверии важного саммита Китай ставит подножку Украине

Главная цель этой встречи для Украины — заручиться максимально широкой международной поддержкой мирного плана

Китай не будет принимать участие во встрече советников по национальной безопасности насчет Украины, который пройдет на Мальте 28 и 29 октября. В ходе этой встречи будут обсуждать украинскую Формулу мира.

В списке участников будут страны "Большой семерки", Катар, Южная Африка, Индия и Турция. При это Бразилия и Чили примут участие онлайн. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на слова людей, знакомых с ситуацией.

"Отсутствие Пекина станет разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, который пытается заручиться международной поддержкой своего проекта прочного и справедливого мира", — говорится в материале.

Привлечение Китая к этому саммиту является критически важным, так как Пекин имеет определенное влияние на российского диктатора владимира путина.

Что нужно знать о саммите

Встреча по украинской "формуле мира" на Мальте состоится 28-29 октября. На саммите могут участвовать более 50 государств. По итогам ожидается одобрение планов воплощения пунктов "формулы". Две предыдущие подобные встречи прошли в Копенгагене и Джидде.

Формула Зеленского из 10 пунктов призывает к полному выводу российских войск из Украины и охватывает другие темы, такие как возвращение депортированных и военнопленных, а также обеспечение продовольственной безопасности и ядерной безопасности.

В Офисе президента отмечают, что главная цель этой встречи для Украины — заручиться "максимально широкой международной поддержкой" мирного плана Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов в одном из интервью сказал о важном условии для прекращения огня при посредничестве Пекина.