На Мальті обговорюють Формулу миру Зеленського: підсумки першої зустрічі

Союзники запевнили Україну у подальшій підтримці

Перша сесія зустрічі зовнішньополітичних радників та радників із національної безпеки з приводу української Формули миру президента Володимира Зеленського, яка проходить сьогодні на Мальті, завершилася. Глава ОП Андрій Єрмак поділився проміжними результатами.

Про підсумки першої сесії зустрічі він повідомив у своєму телеграм-каналі. За його словами, одразу розпочалася і друга сесія.

Так, союзники України представили п’ять пунктів української Формули світу та озвучили своє бачення імплементації. До цих пунктів входять:

ядерна безпека,

енергетична безпека,

продовольча безпека,

гуманітарний напрямок (звільнення полонених та депортованих осіб),

відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

"Ми націлені на цілком конкретні результати — Глобальний саміт світу лідерів держав", — зазначив Андрій Єрмак.

Він додав, що до розробки плану Формули приєднується дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та статут ООН, тому росія буде змушена поступитися світовій спільноті. Таким чином окупантам доведеться ухвалити умови України та союзників. Андрій Єрмак додав, що за участю Катару Україні вдалося повернути додому українських дітей.

Також він нагадав, що Італія, Німеччина, Норвегія, Франція, США та інші партнери надали Україні комплекси ППО для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. Це з частин реалізації пункту про посилення енергетичної безпеки.

"Завершення найбільшої війни в Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним світом буде вплинути на інші вибухонебезпечні конфлікти, що розгоряються у світі. І сьогодні ми подаємо новий потужний сигнал всьому людству: ми наближаємо світ. Справедливий. Стійкий. України. Для миру. Для всіх", — підсумував Андрій Єрмак.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у ЄС розробляють механізм передачі Україні конфіскованих російських активів.