Виплати добровольцям: на яке грошове забезпечення вони мають право

В Україні розробляють порядок отримання статусів для захисників з добровольчих формувань

Військові Збройних сил України згідно з законом отримують місячне грошове забезпечення. Водночас військові добровольчих формувань таких виплат не отримують.

Так, згідно з двома постановами, "Про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб" та "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам", виплата грошового забезпечення військовим добровольчих формувань не здійснюється, пише "Юридична газета".

Крім того, добровольці не мають права на медичну допомогу, якщо проблеми зі здоров’ям не пов’язані з війною. Також на членів добровольчих формувань територіальних громад, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни, і членів сімей осіб, які входили до складу ДФТГ та загинули під час виконання ними завдань, необхідних для забезпечення оборони, поширюються умови, норми і порядок пенсійного забезпечення, установлені для військовослужбовців строкової служби та членів їхніх сімей.

Також, за нормами трудового законодавства, роботодавці мусять залишати за мобілізованим працівником тільки посаду, без нарахування окладу. Але за бійцями добровольчих формувань зберігається середній заробіток на період виконання службових обов'язків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військові, яких було звільнено зі служби, отримають 5 різних виплат.