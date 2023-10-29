Выплаты добровольцам: на какое денежное довольствие они имеют право

В Украине разрабатывают порядок получения статусов для защитников добровольческих формирований

Военные Вооруженных сил Украины согласно закону получают месячное денежное довольствие. В то же время военные добровольческих формирований такие выплаты не получают.

Так, согласно двум постановлениям, "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" и "Об утверждении Порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных сил Украины и некоторым другим лицам", выплата денежного довольствия военным добровольческих формирований не осуществляется, пишет "Юридическая газета".

Кроме того, добровольцы не имеют права на медицинскую помощь, если проблемы со здоровьем не связаны с войной. Также на членов добровольческих формирований территориальных общин, ставших лицами с инвалидностью в результате войны, и членов семей лиц, входивших в состав ДФТГ и погибших при выполнении ими задач, необходимых для обеспечения обороны, распространяются условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, установленные для военнослужащих срочной службы и членов их семей.

Также, по нормам трудового законодательства, работодатели должны оставлять за мобилизованным работником только должность без начисления оклада. Но за бойцами добровольческих формирований сохраняется средний заработок на период исполнения служебных обязанностей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что военные, которые были уволены со службы, получат 5 различных выплат.