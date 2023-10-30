Ще двоє — у реанімації: кількість жертв від удару по "Новій пошті" під Харковом продовжує зростати

Росіяни вбили сімох та травмували 17 людей

Унаслідок ворожої атаки 21 жовтня 2023 року на термінал "Нової Пошти" у смт Коротич на Харківщині зросла кількість загиблих. Загинув 25-річний чоловік.

Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Також начальник військової адміністрації зазначає, що це вже 7 життя, яке забрали росіяни ударом по "Новій пошті".

Відомо, що 25-річного чоловіка було госпіталізовано до медичного закладу після удару окупантів по терміналу "Нової пошти". Проте, на жаль, сьогодні вранці він помер у лікарні.

За повідомлення Синєгубова, станом на 30 жовтня 2023 року унаслідок обстрілу загинуло 7 людей та ще 12 знаходяться у лікарні, двоє з них — у реанімації. У загальному було травмовано 17 людей.

Що відомо про удар по терміналу станом на сьогодні

Попри пізній час, у який було завдано удару по терміналу, 22:15, на підприємстві знаходились 22 працівники "Нової пошти" різного віку (від 19 до 42 років), які сортували посилки з ліками та гуманітарну допомогу. Вибух стався менше, ніж за хвилину після оголошення повітряної тривоги.

Наслідки удару по "Новій пошті"

Відомо, що росіяни завдали удару ракетами С-300, адже фахівці вибухотехнічного управління вилучили на місці її уламки. Обстріл було здійснено с території Бєлгородської області росії. Унаслідок влучання на об'єкті виникла пожежа площею близько 300 кв. м. Також було пошкоджено 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.

Раніше "Нова пошта" повідомила, що після цієї трагедії планує обладнати свої термінали "капсулами безпеки". Як розповів співвласник компанії В’ячеслав Климов, вони потрібні для випадків, коли немає часу добігти до укриття.

22 жовтня 2023 року було оголошено днем трауру за загиблими на "Новій пошті".

"Телеграф" повідомляв, що посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий злочин росіян. Вона підкреслила, що Сполучені Штати підтримують Україну в її прагненні притягнути росію до відповідальності.