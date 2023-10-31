Поліцейські змусили чоловіка п'яним сісти за кермо: суд ухвалив по ньому рішення

Слова підсудного підтверджує відео з місця подій

В Україні суд виправдав водія, який сів за кермо у нетверезому стані. Справа в тому, що у справі з’ясувалися несподівані деталі.

Про це повідомила пресслужба Хмельницького апеляційного суду. Як виявилось, на такий вчинок чоловіка спровокували поліцейські.

Деталі справи: у травні 2023 року мешканця Хмельницької області суд визнав винним у водінні у нетверезому стані. Вказувалося, що чоловік керував своїм автомобілем з явними ознаками алкогольного сп’яніння, а від медичного огляду відмовлявся. Водій отримав штраф, проте його захист подав апеляцію, в якій вказувала, що на такі дії його підштовхнули правоохоронці.

За словами самого водія, того дня він справді був у стані алкогольного сп’яніння, однак сів за кермо саме на вимогу поліцейського прибрати автомобіль. Він проїхав незначну відстань, а потім його зупинили ті ж самі співробітники поліції і запропонували пройти огляд на тверезість. З огляду на обставини він відмовився. Слова чоловіка підтверджує відео з місця подій.

Виходячи з усього вищесказаного, апеляційний суд задовольнив скаргу водія і звільнив його від покарання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні суд дуже незвичайно виправдав ухянта.