Полицейские заставили мужчину пьяным сесть за руль: суд вынес по нему решение

Слова подсудимого подтверждает видеозапись с места событий

В Украине суд оправдал водителя, который сел за руль в нетрезвом виде. Дело в том, что в деле выяснились неожиданные детали.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкого апелляционного суда. Как оказалось, на такой поступок мужчину спровоцировали полицейские.

Детали дела: в мае 2023 года жителя Хмельницкой области суд признал виновным в вождении в нетрезвом виде. Указывалось, что мужчина управлял свои автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения, а от медицинского освидетельствования отказывался. Водитель получил штраф, однако его защита подала апелляцию, в которой указывала, что на такие действия его подтолкнули правоохранители.

По словам самого водителя, в тот день он действительно был в состоянии алкогольного опьянения, однако, сел за руль именно по требованию полицейского убрать автомобиль. Он проехал незначительное расстояние, а затем его остановили те же сотрудники полиции и предложили пройти осмотр на трезвость. Учитывая обстоятельства, он отказался. Слова мужчины подтверждает видеозапись с места событий.

Исходя из всего вышесказанного апелляционный суд удовлетворил жалобу водителя и освободил его от наказания.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине суд весьма необычно оправдал уклониста.