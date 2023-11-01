Нардеп розповів, коли можуть провести вибори в Україні

Наступний рік буде дуже складним для України, наголошує народний обранець

Ходить багато розмов про проведення президентських виборів у 2024 році, хоча Україна майже два роки перебуває у стані повномасштабної війни з росією і є низка нюансів, які роблять їх нереальними.

Наразі ходять чутки, що вибори можуть перенести. Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів народний депутат Сергій Нагорняк.

"Чутки ходять, що планують перенести з весни на осінь", — наголосив Нагорняк.

Водночас, за його словами, поки що ні в кого немає відповіді, як саме мають відбуватися ці вибори. Зокрема, яким чином мають голосувати українці, котрі перебувають за кордоном.

"Люди розуміють невдоволення, але вони готові чекати, бо перший пріоритет – перемога. Ми розуміємо, що наступний рік для нас буде вдвічі важчим за це. І так кожен наступний. Ми повинні бути сильними", — каже нардеп.

Як відомо, восьмі президентські вибори в Україні мали б відбутися навесні 2024 року, а саме — 31 березня пройти перший тур, а 21 квітня у разі потреби другий тур. Проте з 24 лютого 2022 року Україна перебуває у воєнному стані, під час якого заборонено проведення виборів, у зв’язку з чим обговорюється питання щодо їх скасування чи перенесення.

Як повідомляв "Телеграф", згідно з даними останніх опитувань, більшість українців не хоче проведення виборів під час війни.