Кількість загиблих від удару по Новій пошті досі зростає: скільки вже жертв

Слідство триває

Кількість жертв внаслідок російського удару по терміналу "Нової Пошти" у смт Коротич Харківської області продовжує зростати. Загинув ще один чоловік.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури. Ще однією жертвою російського терору став 29-річний хлопець. Він зазнав поранень під час атаки і був госпіталізований, однак сьогодні вранці, 3 листопада, його серце перестало битися.

Зазначається, що станом на сьогодні вже відомо про 8 загиблих та 15 поранених. Слідство продовжується.

Нагадаємо, що удар по терміналу "Нової пошти" стався пізно увечері 21 жовтня. У цей момент на підприємстві перебували 22 працівники, які сортували посилки з ліками та гуманітарну допомогу. Відомо, що росіяни завдали удару ракетами С-300, адже фахівці вибухотехнічного управління вилучили на місці її уламки. 22 жовтня 2023 року було оголошено днем жалоби за загиблими на "Новій пошті".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як відреагували на Заході на терористичний удар росії по "Новій пошті".