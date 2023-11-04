Чимало українців цього не розуміють: дипломат пояснив, чому Захід допомагає Україні

Колишній посол пояснив головне завдання українських дипломатів

Багатьом українцям залишається незрозумілим той факт, що країни-союзниці України допомагають їй тому, що це їм вигідно.

Як розповів колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у розмові з журналісткою Юлією Бориско, завдання українських дипломатів не полягає в тому, щоб красиво формулювати свої меседжі та закликати до "сердець і душ".

"Нам треба спокійно усвідомити, що нам партнери допомагають, тому що це вигідно нашим партнерам… Наприклад, ця вигода може полягати в тому, щоб Україна залишалася незалежною, сильною, потужною, розвиненою, захищеною. Ось тоді буде і захист, і гроші, і зброя, і все, що завгодно. Якщо ми не зможемо переконати партнерів, що це в їхніх інтересах, то на якомусь етапі це все потихеньку закінчуватиметься", — сказав Пристайко.

При цьому він зазначив, що до кожного умовного американця треба донести думку, що вони пообіцяли захищати нашу країну, коли вона відмовилася від ядерної зброї. Дипломат підкреслив, що в Сенаті США чітко розуміють, навіщо треба захищати Ізраїль і Тайвань, але вони не зовсім розуміють, чому треба захистити Україну.

"Треба просто зібрати американців, британців, французів та китайців... звернутися до Заходу, до НАТО і сказати: "Пацани, ви пообіцяли. Кожен Джон, який живе в Алабамі та вирощує кукурудзу, ви всі пообіцяли, що ми здамо зброю і ви нас захистите", — додав Пристайко.

Як повідомлялося раніше, генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше заявляв, що якщо росія зможе здобути перемогу в Україні, то це призведе до тяжких наслідків для Альянсу та Західного світу, оскільки розв’яже руки іншим диктаторам.