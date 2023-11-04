Многие украинцы этого не понимают: дипломат объяснил, почему Запад помогает Украине

Бывший посол объяснил главную задачу украинских дипломатов

Для многих украинцев остается непонятным тот факт, что страны-союзницы Украины помогают ей потому, что это им выгодно.

Как рассказал бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в разговоре с журналисткой Юлией Бориско, задача украинских дипломатов не заключается в том, чтобы красиво формулировать свои месседжи и взывать к "сердцам и душам".

"Нам надо спокойно осознать, что нам партнеры помогают, потому что это выгодно нашим партнерам… Например, эта выгода может заключаться в том, чтобы Украина оставалась независимой, сильной, мощной, развитой, защищенной. Вот тогда будет и защита, и деньги, и оружие, и все что угодно. Если мы не сможем убедить партнеров, что это в их интересах, то на каком-то этапе это все будет потихоньку заканчиваться", — сказал Пристайко.

При этом он отметил, что до каждого условного американца надо донести мысль, что они пообещали защищать нашу страну, когда та отказалась от ядерного оружия. Дипломат подчеркнул, что в Сенате США четко понимают зачем надо защищать Израиль и Тайвань, но они не совсем понимают почему надо защитить Украину.

"Надо просто собрать американцев, британцев, французов и китайцев… обратиться к Западу, к НАТО и сказать: "Пацаны, вы пообещали. Каждый Джон, который живет в Алабаме и выращивает кукурузу, вы все пообещали, что мы сдадим оружие и вы нас защитите", — добавил Пристайко.

Как сообщалось ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявлял, что если россия сможет одержать победу в Украине, то это приведет к тяжелым последствиям для Альянса и Западного мира, поскольку развяжет руки другим диктаторам.