Війна не зайшла в глухий кут? В ISW проаналізували статтю Залужного

Для подолання позиційної війни потрібна перевага в повітрі

Війна в Україні поступово переходить у позиційну форму. Нинішній характер війни став результатом техніко-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами. Проте за певних умов повернутися до швидкої маневреної війни можна.

Таку думку висловив український генерал, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у колонці The Economist у матеріалі "Сучасна позиційна війна і як її виграти". Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували висловлювання головкому.

Генерал зазначив, що для подолання позиційної війни потрібна перевага в повітрі, прорив мінних загороджень у глибину, підвищення ефективності контрбатарейної боротьби, створення та підготовка необхідних резервів, нарощування можливості радіоелектронної боротьби. На думку аналітиків, колонка Залужного чіткіше визначає його міркування щодо змін, які потрібні Україні, щоб вивести війну з "позиційної" стадії, ніж його останнє інтерв’ю.

Валерій Залужний дійшов висновку, що позиційна війна вигідна для росії, оскільки цей процес буде затягнутий. Завдяки цьому країна-агресор має можливість досягти подекуди успіхів. Він не сказав, що війна зайшла в глухий кут, і не припустив, що Україна не зможе досягти успіху.

У звіті йдеться про те, що колонка Залужного більш зосереджена на поясненні того, що нинішній позиційний характер війни є результатом технологічно-тактичного паритету на полі бою та широкого використання мінних загороджень російськими та українськими військами.

Водночас президент України Володимир Зеленський стверджує, що війна не є "патовою", коментуючи колонку Залужного. За його словами, Україна приділяє пріоритетну увагу безпеці своїх військовослужбовців і потребує американських винищувачів F-16 та засобів ППО, щоб отримати перевагу над російськими військами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Офісі президента різко відреагували на статтю Валерія Залужного. Заступник голови вважає, що військові не повинні розповідати, що відбувається на фронті.