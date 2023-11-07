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СБУ влаштувала облаву на УПЦ МП на Закарпатті: перші подробиці (фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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СБУ прийшла з новою перевіркою до УПЦ МП Новина оновлена 07 листопада 2023, 14:21
СБУ прийшла з новою перевіркою до УПЦ МП

УПЦ МП на Закарпатті має серйозну силу

Служба безпеки України продовжує контррозвідувальні заходи щодо УПЦ МП. Цього разу співробітники спецслужби прийшли до храмів на Закарпатті.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на власні джерела у правоохоронних органах. За даними СБУ, на Закарпатті "проросійська УПЦ МП має сильні позиції та розгалужену мережу агітаційних пунктів", а тому у двох храмах 7 листопада було проведено перевірку. Заходи проводились у селах Руські Геївці (Свято-Михайлойський храм) та Червоне (храм Різдва Божої матері).

"Перевіряється інформація, що у цих храмах молилися за російське високе духовенство, яке благословляло російську армію на вторгнення в Україну, виправдовували війну Росії проти України та розпалювали міжконфесійну ворожнечу", — розповіли джерела.

Також СБУ перевіряє законність розміщення храмів на відповідних земельних ділянках.

Журналісти публікують і фото з місця подій:

На офіційних сторінках СБУ поки що немає жодної інформації з цього приводу. Ймовірно, вона з’явиться після перевірки.

Нагадаємо, про те, як збирається жити Києво-Печерська лавра після вигнання УПЦ МП, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа" під назвою "До тисячоліття Лаври треба готуватися як до Олімпіади": директор заповідника "Києво-Печерська лавра", ч. ІІ".

Раніше ми писали про те, що хороми Паші "Мерседеса" у Лаврі зняли на відео.

Теги:
#Україна #СБУ #УПЦ МП