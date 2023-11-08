Рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити: у МОЗ назвали два способи

Довести, що рішення винесене неправильно можна через суд

В Україні продовжує діяти режим загальної мобілізації, проте деякі захворювання надають право на відстрочку від армії. Придатність до військової служби перевіряє військово-лікарська комісія (ВЛК), рішення якої, як виявилося, можна оскаржити. У Міністерстві охорони здоров’я розповіли як це можна зробити.

Відповідні рекомендації з’явились на сайті відомства. Згідно з оприлюдненою інформацією є два способи.

Так, у МОЗ розповіли, що оскаржити рішення ВЛК можна у досудовому порядку та через суд.

Позитивний результат можна отримати на етапі перегляду в досудовому порядку. Тож у відомстві рекомендують розпочати з нього. Для цього потрібно:

Написати заяву/скаргу про незгоду з висновками ВЛК та проханням переглянути зазначене рішення Вищої ВЛК.

Додати до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Далі заяву, медичні документи та копію постанови потрібно принести до вищої ВЛК або надіслати поштою цінним листом із повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

У МОЗ пояснили, що військовослужбовця можуть направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім людині надають новий висновок про стан здоров’я. Саме це рішення комісії братиметься до уваги.

У відомстві також уточнили, що у спірних та складних випадках право на ухвалення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВВК).

Якщо оскарження в досудовому порядку не дало позитивного результату, існує другий варіант. Можна звернутися до суду.

Зазначається, що суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК. Також він може зобов’язати ВЛК провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця.

Нагадаємо, що в Україні продовжує діяти режим загальної мобілізації, проте деякі захворювання надають право на відстрочку від армії. Придатність до військової служби перевіряє військово-лікарська комісія (ВЛК).

Раніше "Телеграф" повідомив, що ВЛК проходитиме швидше, згідно з рішенням Ради нацбезпеки та оборони, яке було введено у дію указом президента України.