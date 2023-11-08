Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать: в Минздраве назвали два способа

Доказать, что решение вынесенно неверно можно через суд

В Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, однако некоторые заболевания дают право на отсрочку от армии. Пригодность к военной службе проверяет военно-врачебная комиссия (ВВК), решение которой, как оказалось, можно обжаловать. В Министерстве здравоохранения рассказали, как это можно сделать.

Соответствующие рекомендации появились на сайте ведомства. Согласно обнародованной информации есть два способа.

Так, в МОЗ рассказали, что обжаловать решение ВВК можно в досудебном порядке и через суд.

Положительный результат можно получить уже на этапе просмотра в досудебном порядке. Поэтому в ведомстве рекомендуют начать с него. Для этого нужно:

Написать заявление/жалобу о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение Высшей ВВК.

Приобщить к заявлению/жалобе все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера).

Далее заявление, медицинские документы и копию постановления нужно принести в высшую ВВК или отправить по почте ценным письмом с уведомлением о вручении с описью вложения в адрес соответствующей ВВК.

В МОЗ пояснили, что военнослужащего могут направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр. Затем человеку предоставляют новое заключение о состоянии здоровья. Именно это решение комиссии будет приниматься во внимание.

В ведомстве также уточнили, что в спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией (ЦВВК).

Если обжалование в досудебном порядке не принесло положительного результата, то существует второй вариант. Можно обратиться в суд.

Отмечается, что суд может установить нарушение процедуры проведения военно-врачебной комиссии и на этом основании отменить такое решение ВВК. Также он может обязать ВВК провести повторный медицинский осмотр и дообследование военнослужащего.

Напомним, что в Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, однако некоторые заболевания дают право на отсрочку от армии. Пригодность к военной службе проверяет военно-врачебная комиссия (ВВК).

Ранее "Телеграф" сообщил, что ВВК будет проходить быстрее, согласно решению Совета нацбезопасности и обороны, которое было введено в действие указом президента Украины.