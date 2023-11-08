Полювання продовжується! У ГУР прокоментували підрив одного з ватажків бойовиків "ЛНР"

У ГУР заявили, що Філіпоненко особисто жорстоко катував людей

У середу, 8 листопада, в окупованому Луганську було ліквідовано "депутата народної ради ЛНР", колишнього "главу СЦКК ЛНР" Михайла Філіпоненка. У ГУР прокоментували підрив автомобіля колаборанта.

Українська розвідка взяла на себе відповідальність за його вбивство. Відповідна інформація з’явилась на сайті відомства.

"Він був причетний до організації тортур на окупованих територіях Луганської області, де військовополонені і цивільні заручники зазнавали нелюдських тортур. Сам Філіпоненко особисто жорстоко катував людей", — повідомляє ГУР.

У відомстві уточнили, що спецоперація з ліквідації Філіпоненка проводилася разом із місцевими партизанами.

Зазначається, що загиблий військовий злочинець, який раніше обіймав посаду так званого міністра внутрішніх справ терористичної освіти "ЛНР", проживав за адресою вул. Парашутної, 48 у Луганську.

"Всі адреси проживання зрадників та місць їхньої служби терористичної росії на тимчасово окупованих територіях України відомі! Полювання триває!", — Заявили в ГУР.

Раніше "Телеграф" писав, що на тимчасово окупованій Луганщині вчинили замах на відомого генерала бойовиків "ЛНР", так званого "главу митниці ЛНР" Юрія Афанасьєвського. Його підірвали у власному будинку, він отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота і у тяжкому стані потрапив до реанімації.