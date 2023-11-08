Охота продолжается! В ГУР прокомментировали подрыв одного из главарей боевиков "ЛНР"

В ГУР заявили, что Филипоненко лично жестоко пытал людей

В среду, 8 ноября, в оккупированном Луганске был ликвидирован "депутат народного совета ЛНР", бывший "глава СЦКК ЛНР" Михаила Филипоненко. В ГУР прокомментировали подрыв автомобиля коллаборанта.

Украинская разведка взяли на себя ответственность за его убийство. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

"Он был причастен к организации пыточных на оккупированных территориях Луганской области, где военнопленные и гражданские заложники подвергались бесчеловечным пыткам. Сам Филипоненко лично жестоко пытал людей", — сообщает ГУР.

В ведомстве уточнили, что спецоперация по ликвидации Филипоненко проводилась совместно с местными партизанами.

Отмечается, что погибший военный преступник, ранее занимавший должность так называемого министра внутренних дел террористического образования "лнр", проживал по адресу ул. Парашютной, 48 в Луганске.

"Все адреса проживания предателей и мест их службы террористической России на временно оккупированных территориях Украины известны! Охота продолжается!", — заявили в ГУР.

Ранее "Телеграф" писал, что на временно оккупированной Луганщине совершили покушение на известного генерала боевиков "ЛНР", так называемого "главу таможни ЛНР" Юрия Афанасьевского. Его взорвали в собственном доме, он получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и в тяжелом состоянии попал в реанимацию.