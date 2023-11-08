ДПА для школярів: Рада додала нові обов'язкові предмети, коли їх складатимуть

Закон набуде чинності 1 січня 2024 року

Верховна Рада України проголосувала за повернення кількох предметів у перелік обов’язкових для ДПА (державна підсумкова атестація). Проте запрацює нова норма не одразу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Йдеться про законопроект №9046, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов’язкових предметів.

Згідно з новою нормою, після закінчення 4 класу школярі складатимуть ДПА з української мови та математики. Для випускників 9 та 11 класів іспитів буде не менше 4. Йдеться про українську мову, математику, історію України та іноземну мову.

Таким чином до переліку обов’язкових предметів було повернуто історію України та іноземну мову.

Закон набуде чинності 1 січня 2024 року, але під час дії воєнного стану ДПА не проводяться, а отже, зміни відбудуться вже після війни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як проходитиме НМТ (ЗНО) у 2024 році. Його проведуть із урахуванням воєнного часу. Одним із важливих аспектів у 2024-му буде те, що всі тести пройдуть за 1 день.