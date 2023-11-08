ДПА для школьников: Рада добавила новые обязательные предметы, когда их будут сдавать

Закон вступит в силу 1 января 2024 года

Верховная Рада Украины проголосовала за возвращение нескольких предметов в перечень обязательных для ГИА (Государственная итоговая аттестация). Однако заработает новая норма не сразу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко. Речь идет о законопроекте №9046, предусматривающий проведение ГИА для учащихся 9 и 11 классов по 4 обязательным предметам.

Согласно новой норме, после окончания 4 класса школьники будут сдавать ГИА по украинскому языку и математике. Для выпускников 9 и 11 классов экзаменов будет не менее 4. Речь идет об украинском языке, математике, истории Украины и иностранном языке.

Таким образом в перечень обязательных предметов были возвращены история Украины и иностранный язык.

Закон вступит в силу 1 января 2024 года, но во время действия военного положения ГИА не проводятся, а значит изменения произойдут уже после войны.

Напомним, ранее мы писали о том, как будет проходить НМТ (ЗНО) в 2024 году. Его проведут с учетом военного времени. Одним из важных аспектов в 2024-м будет являться то, что все тесты пройдут за 1 день.