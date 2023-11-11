У Києві попрощалися з видатним журналістом Володимиром Мостовим (ексклюзивні фото)

Востаннє побачити Мостового в крематорії прийшло багато людей

У суботу, 11 листопада, у Києві провели в останню путь видатного українського журналіста, засновника тижневика "Дзеркало тижня" Володимира Мостового, який помер 9 листопада у віці 76 років.

Його смерть засмутила багатьох в Україні. Церемонію прощання у Великій залі київського крематорію на Байковій відвідав кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.

Як видно на знімках, перед крематорієм вишикувалася черга охочих попрощатися з видатним журналістом. Серед присутніх був секретар РНБО Олексій Данілов, дочка покійного Юлія Мостова із чоловіком Анатолієм Гриценком та інші.

Погана погода не зупинила охочих попрощатися

Сім’я Мостового

Олексій Данілов

Багато гостей церемонії не змогли стримати емоцій від втрати.

Обличчя Мостового в труні ми розмили з етичних міркувань.

Як відомо, Володимир Мостовий народився у 1947 році в Кіровоградській області, вивчився на журналіста у Київському національному університеті імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких "Вечірній Київ" та "Хрещатик", а з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня", І був на цій посаді до 2010 року, після чого його змінила на цій посаді його дочка Юлія. Цікаво, що у Мостового двоє дітей, дочка та син, і обидва вони теж стали журналістами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також помер відомий футбольний журналіст Артем Франков. До того він потрапив до реанімації з інсультом.