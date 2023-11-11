У Києві попрощалися з видатним журналістом Володимиром Мостовим (ексклюзивні фото)
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Востаннє побачити Мостового в крематорії прийшло багато людей
У суботу, 11 листопада, у Києві провели в останню путь видатного українського журналіста, засновника тижневика "Дзеркало тижня" Володимира Мостового, який помер 9 листопада у віці 76 років.
Його смерть засмутила багатьох в Україні. Церемонію прощання у Великій залі київського крематорію на Байковій відвідав кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.
Як видно на знімках, перед крематорієм вишикувалася черга охочих попрощатися з видатним журналістом. Серед присутніх був секретар РНБО Олексій Данілов, дочка покійного Юлія Мостова із чоловіком Анатолієм Гриценком та інші.
Багато гостей церемонії не змогли стримати емоцій від втрати.
Обличчя Мостового в труні ми розмили з етичних міркувань.
Як відомо, Володимир Мостовий народився у 1947 році в Кіровоградській області, вивчився на журналіста у Київському національному університеті імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких "Вечірній Київ" та "Хрещатик", а з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня", І був на цій посаді до 2010 року, після чого його змінила на цій посаді його дочка Юлія. Цікаво, що у Мостового двоє дітей, дочка та син, і обидва вони теж стали журналістами.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також помер відомий футбольний журналіст Артем Франков. До того він потрапив до реанімації з інсультом.