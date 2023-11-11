Рус

У Києві попрощалися з видатним журналістом Володимиром Мостовим (ексклюзивні фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1008
11 листопада у Києві попрощалися з Володимиром Мостовим Новина оновлена 11 листопада 2023, 16:15
11 листопада у Києві попрощалися з Володимиром Мостовим. Фото telegraf.com.ua

Востаннє побачити Мостового в крематорії прийшло багато людей

У суботу, 11 листопада, у Києві провели в останню путь видатного українського журналіста, засновника тижневика "Дзеркало тижня" Володимира Мостового, який помер 9 листопада у віці 76 років.

Його смерть засмутила багатьох в Україні. Церемонію прощання у Великій залі київського крематорію на Байковій відвідав кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.

Як видно на знімках, перед крематорієм вишикувалася черга охочих попрощатися з видатним журналістом. Серед присутніх був секретар РНБО Олексій Данілов, дочка покійного Юлія Мостова із чоловіком Анатолієм Гриценком та інші.

Похорон Володимира Мостового у Києві 11.11.2023
Погана погода не зупинила охочих попрощатися
Юлія Мостова та Анатолій Гриценко на похороні Володимира Мостового
Сім’я Мостового
Олексій Данілов на похороні Володимира Мостового у Києві 11.11.2023
Олексій Данілов
Похорон Володимира Мостового у Києві 11.11.2023

Багато гостей церемонії не змогли стримати емоцій від втрати.

Похорон Володимира Мостового у Києві 11.11.2023
Похорон Володимира Мостового у Києві 11.11.2023
Похорон Володимира Мостового у Києві 11.11.2023

Обличчя Мостового в труні ми розмили з етичних міркувань.

Володимир Мостовий похорон у Києві 11.11.2023
Володимир Мостовий похорон у Києві 11.11.2023
Володимир Мостовий похорон у Києві 11.11.2023
Володимир Мостовий похорон у Києві 11.11.2023

Як відомо, Володимир Мостовий народився у 1947 році в Кіровоградській області, вивчився на журналіста у Київському національному університеті імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких "Вечірній Київ" та "Хрещатик", а з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня", І був на цій посаді до 2010 року, після чого його змінила на цій посаді його дочка Юлія. Цікаво, що у Мостового двоє дітей, дочка та син, і обидва вони теж стали журналістами.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Україні також помер відомий футбольний журналіст Артем Франков. До того він потрапив до реанімації з інсультом.

Теги:
#Київ #Похорон #Прощання