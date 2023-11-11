В Киеве простились с выдающимся журналистом Владимиром Мостовым (эксклюзивные фото)

В последний раз увидеть Мостового в крематорий пришло много людей

В субботу, 11 ноября, в Киеве провели в последний путь выдающегося украинского журналиста, основателя еженедельника "Зеркало недели" Владимира Мостового, который скончался 9 ноября в возрасте 76 лет.

Его смерть опечалила многих в Украине. На церемонии прощания в Большом зале киевского крематория на Байковой побывал корреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

Как видно на снимках, перед крематорием выстроилась очередь желающих проститься с выдающимся журналистом. Среди присутствующих был секретарь СНБО Алексей Данилов, дочь усопшего Юлия Мостовая с мужем Анатолием Гриценко и другие.

Плохая погода не остановила желающих проститься

Семья Мостового

Алексей Данилов

Многие гости церемонии не смогли сдержать эмоций от утраты.

Лицо Мостового в гробу мы размыли из этичных соображений.

Как известно, Владимир Мостовой родился в 1947 году в Кировоградской области, выучился на журналиста в Киевском национальном университете имени Шевченко, работал во многих популярных газетах, среди которых "Вечерний Киев" и "Крещатик", а с 1994 года стал главным редактором "Зеркала недели", и был на этой должности до 2010 года, после чего его сменила на этой должности его дочь Юлия. Интересно, что у Мостового двое детей, дочь и сын, и оба они тоже стали журналистами.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине также умер известный футбольный журналист Артем Франков. До того он попал в реанимацию с инсультом.