Людей з бойовим досвідом відправляли додому: офіцер ЗСУ пояснив прорахунки мобілізації в Україні

"Не можна сказати, що винні лише ТЦК"

З початком повномасштабної війни в Україні було оголошено загальну мобілізацію, дія якої триває досі. Проте в цьому процесі наша держава також допускала і прорахунки.

Офіцер ЗСУ з позивним "Леший" в інтерв’ю "Телеграфу" назвав ці прорахунки. На його думку, ситуація, коли військкомати в перші дні "повномасштабки" відправляли додому людей із військовим досвідом, насправді є системною проблемою.

"Не можна сказати, що винні лише територіальні центри комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП). Якби політичне керівництво країни спрацювало на упередження, оголосивши за пару місяців до 24 лютого 2022 року повноцінні збори першого оперативного резерву, то ситуація була би іншою. Потрібно чітко визнати, що ніхто толком не готувався до повномасштабного вторгнення, а армія — така система, що не може діяти на власний розсуд", — говорить він.

У цей же час, зазначає військовий, є й інша проблема.

"Це нерозуміння багатьма своїх конституційних обовʼязків, а саме виконання (ключове слово — "виконання") статті 65 Конституції, в якій сказано: "Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України". З 2014 по 2022 рік так склалось, що багато хто прийняв для себе думку, що ця війна далеко, і там і залишиться. Та вийшло все навпаки. Ну і, звісно, треба віддати належну оцінку діям деяких працівників ТЦК, які врешті решт (за допомогою соцмереж) зіграли на руку росії", — вважає офіцер.

Більше про мобілізацію, а також процеси, пов’язані з нею, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Армії потрібні дужі та швидкі хлопці": військові — про відстрочки спортсменам, бронь депутатам і смарт-мобілізацію".

Нагадаємо, раніше ми писали, які хвороби тимчасово звільняють від мобілізації в Україні.