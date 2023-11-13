Після рішення Гааги: путін "відбувся" від вкраденої у Ахметова компанії

Мова про всі акції підприємства

Після того, як українська компанія ДТЕК заявила про перемогу в Міжнародному арбітражному суді в Гаазі у справі про захоплені росією активів в окупованому Криму російський диктатор путін доручив передати всі акції компанії "Крименерго" у власність Криму. Саме нею до анексії півострова володіла ДТЕК.

Про це йдеться в указі, опублікованому на російському порталі правової інформації. До власності півострова потрапили всі акції підприємства.

"Прийняти пропозицію уряду Російської Федерації і Ради міністрів Республіки Крим про передачу у власність Республіки Крим 100 відсотків акцій акціонерного товариства "Крименерго", — цитата з указу путіна.

Для довідки: "Крименерго" – найбільша енергетична компанія анексованого Криму, була "націоналізована" у квітні 2014 року. У травні 2018 року ДТЕК розпочав підготовку позову до рф через втрачені активи в Криму, а в листопаді 2018 року енергохолдинг подав позов до арбітражу. Днями стало відомо про перемогу у цій справі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна відібрала активи путінських олігархів.