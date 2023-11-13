После решения Гааги: путин "отделался" от украденной у Ахметова компании

Речь о всех акциях предприятия

После того как украинская компания ДТЭК заявила о победе в Международном арбитражном суде в Гааге по делу о захваченных россией активах в оккупированном Крыму российский диктатор путин поручил передать все акции компании "Крымэнерго" в собственность Крыма. Именно ею до аннексии полуострова владела ДТЭК.

Об этом говорится в указе, опубликованном на российском портале правовой информации. В собственность полуострова попали все акции предприятия.

"Принять предложение правительства российской федерации и Cовета министров Республики Крым о передаче в собственность Республики Крым находящихся в федеральной собственности 100 процентов акций акционерного общество "Крымэнерго", — цитата из указа путина.

Для справки: "Крымэнерго" – крупнейшая энергетическая компания аннексированного Крыма, была "национализирована" в апреле 2014 года. В мае 2018 года ДТЭК начал подготовку иска к рф из-за утраченных активов в Крыму, а в ноябре 2018 года энергохолдинг подал иск в арбитраж. На днях стало известно о победе в этом деле.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина отобрала активы путинсих олигархов.