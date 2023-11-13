Очільник Мінкульту розповів, які фахівці будуть найбільше затребувані після війни в Україні

Після війни Україні доведеться багато чого відновлювати

Через російське вторгнення Україна втратила багатьох фахівців у галузі культури та мистецтва, а тому очевидно, що для них після завершення війни буде дуже багато роботи.

Як розповів в інтерв’ю "Телеграфу" виконувач обов’язків голови Міністерства культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, йдеться не лише про тих діячів культури, які взяли до рук зброю чи загинули в боях за Україну.

"Йдеться про тих, хто змінив свою професію, тому що змушені були переїхати в інші регіони, не змогли працевлаштуватися, наприклад, за своєю мистецькою культурологічною спеціальністю", — зазначив він.

При цьому в.о. глави Мінкульту додав, що окрім того у відомстві бачать великі проблеми в майбутньому, оскільки багато представників молоді не пішли здобувати профільну освіту в галузі культури та мистецтва.

Втім, він зазначає, що ця динаміка може змінитись після завершення війни, оскільки виникне потреба "лікувати душі мистецтвом" і для того, щоб відновити втрачене.

"Я зараз говорю саме про такі професії — будівельників, реставраторів, вчених. Для них, на жаль, буде величезний фронт робіт. Їх зараз в Україні не вистачає. А після закінчення війни цей дефіцит, очевидно, буде ще яскравіше виражений", — підкреслив Карандєєв.

Зокрема, в.о. міністра зазначив, що Україна вже звернулася до Італії за допомогою у підготовці саме таких фахівців вже зараз, щоб вони могли набратися досвіду, а потім розпочинати реставраційні роботи для відновлення нашої країни.

Повна версія інтерв’ю з Ростиславом Карандеєвим буде доступна на сайті Телеграф вранці 14 листопада.

Нагадаємо, раніше HR-фахівець Оксана Підгірна розповідала "Телеграфу" про те, представники яких ще професій будуть потрібні в Україні після війни.