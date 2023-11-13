Глава Минкульта рассказал, какие специалисты будут наиболее востребованы после войны в Украине

После войны Украине придется много чего восстанавливать

Из-за российского вторжения Украина потеряла многих специалистов в области культуры и искусства, а потому очевидно, что для них после завершения войны будет очень много работы.

Как рассказал в интервью "Телеграфу" исполняющий обязанности главы Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, речь идет не только о тех деятелях культуры, которые взяли в руки оружие или погибли в боях за Украину.

"Речь идет о тех, кто изменил свою профессию, потому что вынуждены были переехать в другие регионы, не смогли трудоустроиться, например, по своей художественной культурологической специальности", — отметил он.

При этом и.о. главы Минкульта добавил, что помимо того в ведомстве видят большие проблемы в будущем, так как многие представители молодежи не пошли получать профильное образование в области культуры и искусства.

Впрочем, он отмечает, что эта динамка может измениться после завершения войны, поскольку возникнет надобность "лечить души искусством" и для того, чтобы восстановить потерянное.

"Я сейчас говорю именно о таких профессиях — строителях, реставраторах, ученых. Для них, к сожалению, будет огромный фронт работ. Их сейчас в Украине не хватает. А после окончания войны этот дефицит, очевидно, будет еще более ярко выражен", — подчеркнул Карандеев.

В частности, и.о. министра отметил, что Украина уже обратилась к Италии за помощью в подготовке именно таких специалистов уже сейчас, чтобы они могли набраться опыта, а затем приступать к реставрационным работам для восстановления нашей страны.

Полная версия интервью с Ростиславом Карандеевым будет доступна на сайте "Телеграф" утром 14 ноября.

Напомним, ранее HR-специалист Оксана Подгорная рассказывала "Телеграфу" о том, представители каких еще профессий будут нужны в Украине после войны.