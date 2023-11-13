Зняти всі броні: боєць ЗСУ пояснив, чому спортсменів також потрібно призивати в армію

Тема спортсменів у ЗСУ залишається складною

Українські спортсмени допомагають Україні, оскільки дозволяють ще раз нагадати світові про її існування, проте нині є необхідність у тому, щоб зняти з них броню.

Як розповіли "Телеграфу" офіцер ЗСУ з позивним "Леший" та боєць 5-ї окремої штурмової бригади з позивним "Аслан", питання мобілізації спортсменів до лав ЗСУ.

"Мені важко однозначно відповісти на це питання. Виступи українських спортсменів на змаганнях за межами країни — спосіб вкотре нагадати про Україну на міжнародній арені", — зазначив "Леший".

При цьому, згадуючи про випадок з гравцем донецького ФК "Шахтар" Олександром Роспутько, який втік після командної поїздки до Бельгії, офіцер зазначив, що існує багато схем, які дозволяють військовозобов’язаним виїхати з країни й не повернутися.

Своєю чергою "Аслан" каже, що з огляду на становище України, необхідно зняти усі або більшість видів броні і насамперед це стосується спортсменів.

"Нам в армії потрібні сильні та швидкі хлопці. Це стосується і культурних діячів, медійним можна залишитися і в лавах ЗСУ", — сказав він.

Більше на тему читайте у матеріалі "Телеграф": "Армії потрібні сильні та швидкі хлопці": військові — про відстрочки спортсменам, броню депутатам та смарт-мобілізацію

Як повідомлялося раніше, футболіст "Шахтаря" U-19 та юнацької збірної України Олександр Роспутько не повернувся з командою на батьківщину після подорожі до Бельгії. Його батько, своєю чергою, спростував інформацію, що спортсмен попросив політичного притулку в росії.