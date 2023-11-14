Вручення повістки мають зафіксувати два свідки? У ТЦК спростували популярний міф

Спікер ТЦК поставив крапку у суперечках

В Україні вкотре було продовжено дію загальної мобілізації. Ці заходи тривають уже майже два роки, через що сам процес став обростати навіть деякими міфами. Наприклад, про те, що вручення повістки нібито мають зафіксувати два свідки.

Втім, у коментарі "Телеграфу" речник Полтавського територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Роман Істомін розвіяв цей міф. Він зазначив, що дуже хотів би побачити заслання хоча б на якусь норму закону чи постанову Кабінету міністрів України про свідків при врученні повісток.

"Сповіщати громадян про необхідність прибути до ТЦК та СП і забезпечити їхнє своєчасне прибуття за цим викликом зобов’язані центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності за розпорядженням ТЦК та СП. Так написано в статті 38 " Про військовий обов’язок і військову службу" . Громадянин лише повинен розписатися на відривній частині бланка повістки. А от щодо двох свідків, відеофіксації процесу оповіщення тощо в жодних офіційних документах не йдеться", — наголошує він.

Більше про популярні міфи про мобілізацію і те, як насправді вона відбувається, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Виписану на коліні повістку можна ігнорувати? У "військкоматі" розвіяли 10 популярних міфів про мобілізацію".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні готують "смарт-мобілізацію". Що це таке, а також як вплине на звичайних українців, розповів Федоров.