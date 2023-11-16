Температура опуститься до -6°C: синоптик назвав дати сильного похолодання в Україні
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Після сильних штормів, які днями обрушилися на одразу низку регіонів України, погода готує новий "сюрприз", — серйозне похолодання. В окремих областях температура повітря може опуститися помітно нижче нуля градусів Цельсія.
Похолодання вже поступово починається і досягне свого піку у понеділок, 20 листопада. Про це у прогнозі для "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.
Він прогнозує, що 17-20 листопада в Україні буде прохолодна погода через перетворення атмосферної циркуляції та встановлення поля високого тиску над Східною Європою. На тлі північно-східних вітрів температурний фон в Україні знизиться вночі до 0…-5 °С, удень до +1…+6 °С.
Судячи з карт "Укргідрометцентру", 17-18 листопада температура не повинна опускатися нижче -1 градуса Цельсія, тоді як 19 листопада в деяких областях може похолодати вже до -3 градусів. Найхолодніше має бути 20 листопада — тоді в багатьох областях температура повітря може опуститися до -5-6 градусів. Це стосується Волинської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, якою буде зима 2023-2024 в Україні за прогнозами вчених.