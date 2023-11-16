Температура опустится до -6°C: синоптик назвал даты сильного похолодания в Украине

Доставайте теплые пледы, пригодятся

После сильных штормов, которые обрушились на днях на сразу ряд регионов Украины, погода готовит новый "сюрприз", — серьезное похолодание. В отдельных областях температура воздуха может опуститься заметно ниже нуля градусов Цельсия.

Похолодание уже постепенно начинается и достигнет своего пика в понедельник, 20 ноября. Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

Он прогнозирует, что 17-20 ноября в Украине будет прохладная погода в связи с преобразованием атмосферной циркуляции и установлением поля высокого давления над Восточной Европой. На фоне северо-восточных ветров температурный фон в Украине снизится ночью до 0…-5 °С, днём до +1…+6 °С.

Судя по картам "Укргидрометцентра", 17-18 ноября температура не должна опускаться ниже -1 градуса Цельсия, в то время как 19 ноября в некоторых областях может похолодать уже до -3 градусов. Холоднее всего должно быть 20 ноября, — тогда во многих областях температура воздуха может опуститься до -5-6 градусов. Это касается Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой областей.

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